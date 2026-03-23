Украина ожидает во втором квартале 1,5 млрд долларов от МВФ и уже в апреле 90 млрд евро от ЕС

14:25, 23 марта 2026
Часть средств пойдет на бюджетную поддержку, а значительная сумма — на военные нужды в течение двух лет.
Украина ожидает во втором квартале 1,5 млрд долларов от МВФ и уже в апреле 90 млрд евро от ЕС
Во втором квартале 2026 года Украина рассчитывает получить первый транш в размере 1,5 млрд долларов от Международного валютного фонда. Также в апреле ожидается поступление средств от Европейского Союза в рамках кредитной программы на 90 млрд евро. Об этом сообщила народный депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная.

По ее словам, средства ЕС являются кредитными, однако их погашение предусмотрено за счет будущих репараций от России после завершения войны. Она отметила, что речь идет не о классическом кредите, который увеличивает государственный долг, а о механизме с ответственностью европейских партнеров.

Забуранная уточнила, что общий объем в 90 млрд евро будет предоставляться в течение двух лет. Из этой суммы 30 млрд евро будут направлены на прямую поддержку государственного бюджета, еще 60 млрд — на военные нужды.

«Деньги должны поступить уже в апреле, и, если мы говорим о требованиях, которые страна должна выполнить для получения средств, то, собственно, это то, что уже изложено в Ukrain Facility Program от Европейского Союза», — добавила народный депутат.

