Україна очікує у другому кварталі $1,5 млрд від МВФ і уже у квітні 90 млрд євро від ЄС

14:25, 23 березня 2026
Частина коштів піде на бюджетну підтримку, а значна сума — на військові потреби упродовж двох років.
У другому кварталі 2026 року Україна розраховує отримати перший транш у розмірі 1,5 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду. Також у квітні очікується надходження коштів від Європейського Союзу в межах кредитної програми на 90 млрд євро. Про це повідомила народна депутатка, заступниця голови парламентського Комітету з питань бюджету Леся Забуранна.

За її словами, кошти ЄС є кредитними, однак їх погашення передбачено за рахунок майбутніх репарацій від росії після завершення війни. Вона зазначила, що йдеться не про класичний кредит, який збільшує державний борг, а про механізм із відповідальністю європейських партнерів.

Забуранна уточнила, що загальний обсяг у 90 млрд євро надаватиметься протягом двох років. Із цієї суми 30 млрд євро спрямовуватимуться на пряму підтримку державного бюджету, ще 60 млрд — на військові потреби.

«Гроші мають надійти уже в квітні, і, якщо ми говоримо про вимоги, які країна повинна виконати для отримання коштів, то, власне, це те, що вже викладено у Ukrain Facility Program від Європейського Союзу», – додала народна депутатка.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Комітет розгляне законопроєкт про надання Бюро економічної безпеки права користування закритими каналами зв’язку

Проект закону завершує процес передачі повноважень від ліквідованих підрозділів податкової міліції до БЕБ.

Верховна Рада планує вилучити з КПК норму про публікацію повісток у ЗМІ

Парламент ініціює цифровізацію процедури in absentia, пропонуючи онлайн-публікацію єдиним офіційним джерелом виклику.

Бізнес у Криму і зв’язки з командою Сенниченка: що відомо про Ярославу Максименко, яка претендує на крісло АРМА

Посадовиця з бізнесом в Криму і радниця колишнього голови Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка претендує стати головою АРМА.

ЄСПЛ у справі VASHCHENKO AND TRETYAK v. UKRAINE засудив практику перегляду остаточних рішень українських судів

ЄСПЛ детально пояснив, чому перегляд справ на підставі нової практики є непередбачуваним та незаконним.

Жінок в Україні ставлять на військовий облік та оголошують в розшук у ТЦК – що вирішують суди

Інструкція для жінок: що робити, якщо вас незаконно внесли до реєстру військовозобов’язаних.

