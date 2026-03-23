Україна очікує у другому кварталі $1,5 млрд від МВФ і уже у квітні 90 млрд євро від ЄС

Частина коштів піде на бюджетну підтримку, а значна сума — на військові потреби упродовж двох років.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У другому кварталі 2026 року Україна розраховує отримати перший транш у розмірі 1,5 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду. Також у квітні очікується надходження коштів від Європейського Союзу в межах кредитної програми на 90 млрд євро. Про це повідомила народна депутатка, заступниця голови парламентського Комітету з питань бюджету Леся Забуранна.

За її словами, кошти ЄС є кредитними, однак їх погашення передбачено за рахунок майбутніх репарацій від росії після завершення війни. Вона зазначила, що йдеться не про класичний кредит, який збільшує державний борг, а про механізм із відповідальністю європейських партнерів.

Забуранна уточнила, що загальний обсяг у 90 млрд євро надаватиметься протягом двох років. Із цієї суми 30 млрд євро спрямовуватимуться на пряму підтримку державного бюджету, ще 60 млрд — на військові потреби.

«Гроші мають надійти уже в квітні, і, якщо ми говоримо про вимоги, які країна повинна виконати для отримання коштів, то, власне, це те, що вже викладено у Ukrain Facility Program від Європейського Союзу», – додала народна депутатка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.