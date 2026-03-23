Магазины в Украине будут отдавать непроданные продукты пенсионерам и ВПО

Бизнес будет не выбрасывать непроданные продукты, а передавать их нуждающимся — запускают новую программу.

В Украине начали внедрение системы фудбенкинга — механизма передачи пригодных к потреблению продуктов от бизнеса социально уязвимым слоям населения.

Как сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, уже подписан соответствующий меморандум, а законодательные изменения планируют разработать в ближайшие месяцы.

По словам заместителя министра экономики Тараса Высоцкого, в течение года в Украине утилизируется до 2,5–2,7 млн тонн продовольствия, значительная часть которого еще пригодна к потреблению. В то же время более 12,7 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи, что делает внедрение фудбенкинга не только экономически целесообразным, но и социально необходимым.

«Ежегодно в Украине может утилизироваться до 2,5 миллиона тонн продовольствия — это до 15–20% от объемов производства и потребления. Наша задача — максимально сократить эти потери и направить такие продукты на поддержку людей, которые в этом нуждаются», — подчеркнул он.

Фудбенкинг предусматривает четкую модель взаимодействия: производители и ритейлеры будут передавать непроданные, но безопасные продукты в банки продовольствия — некоммерческие организации, которые будут осуществлять их сортировку, хранение и формирование продуктовых наборов. В дальнейшем эти продукты или готовые блюда будут бесплатно передаваться людям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах.

В настоящее время такая практика в Украине существует на добровольной основе, однако цель государства — сделать ее системной.

Для этого планируется принятие отдельного закона «О банках продовольствия», а также внесение изменений в налоговое и экологическое законодательство. В частности, речь идет о введении двух типов сроков годности, налоговых стимулов для бизнеса и обязанности крупных ритейлеров передавать непроданные продукты.

Ожидается, что внедрение системы фудбенкинга позволит:

сократить объемы пищевых отходов и расходы на их утилизацию (которые сейчас достигают почти 9,6 млрд грн в год);

обеспечить продовольствием миллионы украинцев, в частности внутренне перемещенных лиц, пенсионеров и людей с инвалидностью;

снизить нагрузку на государственный бюджет;

создать дополнительные стимулы для социально ответственного бизнеса.

В Минэкономики подчеркивают, что требования к безопасности пищевых продуктов останутся неизменными, а контроль будут осуществлять государственные органы.

По словам Высоцкого, в настоящее время промежуточная цель — направлять на социальные нужды до 50% нереализованных продуктов, а в будущем — до 80%, что соответствует европейским практикам.

