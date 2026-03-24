4,7 млн грн за фиктивное лечение пациентов: в Сумской области разоблачили схему медиков

В Сумской области директор одного из медицинских учреждений организовал схему фиктивного лечения пациентов с целью получения неправомерной выгоды для учреждения. К преступной схеме он привлек четырех своих подчиненных: главного бухгалтера как соорганизатора, медицинского директора, заведующего отделением паллиативной и хосписной помощи и старшую медицинскую сестру указанного отделения. Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

По данным следствия, участники организованной группы с января 2022 года по декабрь 2024 года искусственно завышали количество пациентов, которые якобы проходили лечение в отделении. Недостоверные данные они вносили в систему, в результате чего из государственного бюджета медицинскому учреждению перечислялись средства за медицинские услуги, которые фактически не предоставлялись.

На данный момент установлено 27 фиктивных пациентов, за лечение которых из госбюджета перечислено 4 млн 674 тыс. грн.

Всем участникам организованной группы 20 марта 2026 года сообщено о подозрении.

В суд уже направлены ходатайства об избрании всем подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог.

