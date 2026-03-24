4,7 млн грн за фіктивне лікування пацієнтів: на Сумщині викрили схему медиків

На Сумщині директор одного з медичних закладів організував схему фіктивного лікування пацієнтів з метою отримання неправомірної вигоди для установи. До злочинної схеми він залучив чотирьох своїх підлеглих: головну бухгалтерку, як співорганізатора, медичного директора, завідувача відділення паліативної та хоспісної допомоги та старшу медичну сестру вказаного відділення. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, учасники організованої групи з січня 2022 року по грудень 2024 року штучно завищували кількість пацієнтів, які нібито проходили лікування у відділенні. Недостовірні дані вони вносили в систему, відтак з державного бюджету медичній установі перераховувались кошти за медичні послуги, які фактично не надавались.

Наразі встановлено 27 фіктивних пацієнтів, за лікування яких з держбюджету перераховано 4 млн 674 тис. грн.

Всім учасникам організованої групи 20 березня 2026 року повідомлено про підозру.

До суду вже скеровані клопотання про обрання всім підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під заставу.

