В Дии тестируют подачу заявлений на единовременную денежную помощь для военных

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине стартовало бета-тестирование новой услуги на портале «Дия» — подача заявления на получение единовременной денежной помощи для военнослужащих от Министерства обороны, чтобы упростить доступ к выплатам и перевести процесс в онлайн-формат.

Присоединиться к тестированию могут действующие военнослужащие. Для этого необходимо зарегистрироваться, заполнив базовые данные — ФИО, налоговый номер и электронную почту.

Если военнослужащий уже получал единовременную помощь и его группа инвалидности или процент утраты трудоспособности не изменились, повторная выплата будет недоступна.

Ранее для оформления такой помощи необходимо было лично обращаться в воинские части, собирать документы и ожидать решения. Новый сервис должен сделать этот процесс более быстрым и удобным.

После завершения регистрации участники бета-теста получат уведомление о запуске услуги на электронную почту.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.