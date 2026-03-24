У Дії тестують подачу заяв на одноразову грошову допомогу для військових

В Україні стартувало бета-тестування нової послуги на порталі «Дія» — подання заяви на отримання одноразової грошової допомоги для військовослужбовців від Міністерства оборони, щоб спростити доступ до виплат та перевести процес в онлайн-формат.

Долучитися до тестування можуть чинні військовослужбовці. Для цього необхідно зареєструватися, заповнивши базові дані — ПІБ, податковий номер та електронну пошту.

Якщо військовий уже отримував одноразову допомогу і його група інвалідності чи відсоток втрати працездатності не змінилися, повторна виплата буде недоступна.

Раніше для оформлення такої допомоги потрібно було особисто звертатися до військових частин, збирати документи та чекати на рішення. Новий сервіс має зробити цей процес швидшим і зручнішим.

Після завершення реєстрації учасники бета-тесту отримають повідомлення про старт послуги на електронну пошту.

