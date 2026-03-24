В Киеве на Берестейском проспекте в ДТП перевернулся автомобиль: движение частично ограничено
В Шевченковском районе Киева утром 24 марта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщили в полиции.
Авария произошла около 8:20 на Берестейском проспекте. По предварительным данным, столкнулись автомобили Tesla и Peugeot. От удара Peugeot перевернулся.
В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили водители обоих транспортных средств, а также пассажир Peugeot.
На месте работают следственно-оперативная группа, патрульная полиция и медики. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.
Из-за ДТП частично перекрыто движение по двум крайним правым полосам Берестейского проспекта.
