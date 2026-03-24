У Києві на Берестейському проспекті у ДТП перекинувся автомобіль: рух частково обмежено

У Шевченківському районі Києва вранці 24 березня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів, унаслідок якої постраждали люди. Про це повідомили у поліції.

Аварія сталася близько 8:20 на Берестейському проспекті. За попередніми даними, зіткнулися автомобілі Tesla та Peugeot. Від удару Peugeot перекинувся.

У результаті ДТП тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали водії обох транспортних засобів, а також пасажир Peugeot.

На місці працюють слідчо-оперативна група, патрульна поліція та медики. Правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії.

Через ДТП частково перекрито рух двома крайніми правими смугами Берестейського проспекту.

