ВСП уволил в связи с подачей заявлений об отставке двух судей: кого именно

ВСП уволил в связи с подачей заявлений об отставке Галину Балацкую и Татьяну Шубочкину.

Высший совет правосудия во вторник, 24 марта, рассмотрел материалы относительно увольнения судей с должностей по общим обстоятельствам.

По результатам рассмотрения было принято решение уволить в связи с подачей заявлений об отставке двух судей:

Балацкую Галину Александровну — с должности судьи Киевского апелляционного суда;

Шубочкину Татьяну Викторовну — с должности судьи Северодонецкого городского суда Луганской области (командирована в Вышгородский районный суд Киевской области).

