ВРП звільнила у зв’язку з поданням заяв про відставку двох суддів: кого саме

ВРП звільнили у зв’язку з поданням заяв про відставку Галину Балацьку та Тетяну Шубочкіну.

Вища рада правосуддя у вівторок, 24 березня, розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

За результатами розгляду, було прийнято рішення звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку двох суддів:

Балацьку Галину Олександрівну – з посади судді Київського апеляційного суду;

Шубочкіну Тетяну Вікторівну – з посади судді Сіверськодонецького міського суду Луганської області (відряджена до Вишгородського районного суду Київської області).

