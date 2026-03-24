ВРП звільнила у зв’язку з поданням заяв про відставку двох суддів: кого саме

10:28, 24 березня 2026
ВРП звільнили у зв’язку з поданням заяв про відставку Галину Балацьку та Тетяну Шубочкіну.
ВРП звільнила у зв’язку з поданням заяв про відставку двох суддів: кого саме
Вища рада правосуддя у вівторок, 24 березня, розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

За результатами розгляду, було прийнято рішення звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку двох суддів:

Балацьку Галину Олександрівну – з посади судді Київського апеляційного суду;

Шубочкіну Тетяну Вікторівну – з посади судді Сіверськодонецького міського суду Луганської області (відряджена до Вишгородського районного суду Київської області).

