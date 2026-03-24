Педагогам хотят изменить периодичность прохождения сертификации и увеличить срок действия сертификата

Срок действия сертификата хотят увеличить с трех до пяти лет.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для общественного обсуждения обнародован проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам сертификации педагогических работников».

Проект акта разработан во исполнение подпункта 5 пункта 7 протокола № 52 заседания Кабинета Министров Украины от 19 ноября 2025 года, относительно внесения изменений в Положение о сертификации педагогических работников, утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2018 года № 1190, и с учетом требований Конституции Украины, законов Украины «Об образовании» и «О полном общем среднем образовании».

Министерство образования и науки заявило, что принятие проекта акта обусловлено необходимостью устранения нормативного несоответствия между трехлетним сроком действия сертификата и пятилетним межаттестационным периодом, что в настоящее время приводит к чрезмерной административной и психологической нагрузке на педагогов из-за дублирования процедур оценивания в рамках одного цикла. Увеличение срока действия сертификата до пяти лет позволит синхронизировать процессы сертификации и аттестации, обеспечив рациональное использование бюджетных и кадровых ресурсов. Кроме этого, предложенные изменения направлены на реализацию поручения Кабинета Министров Украины (протокол № 52 от 19.11.2025) относительно оптимизации расходов и повышения результативности использования средств государственного бюджета, направляемых на сертификацию педагогических работников в сферах начального и базового среднего образования.

Целью проекта акта является совершенствование процедуры сертификации педагогических работников через согласование срока действия сертификата с межаттестационным периодом и обеспечение рационального использования бюджетных, кадровых и организационных ресурсов в сфере образования.

Проектом акта предлагается внести изменения в законы Украины «Об образовании» и «О полном общем среднем образовании» в части изменения периодичности прохождения сертификации педагогическими работниками и увеличения срока действия сертификата с трех до пяти лет по результатам ее успешного прохождения.

«Замечания и предложения к указанному проекту принимаются в электронной форме на e-mail: [email protected]

до 17 апреля 2026 года в виде сравнительной таблицы с указанием содержания положения действующего акта законодательства и редакции соответствующего положения проекта акта, к которому предоставляются обоснованные правки», — заявили в МОН.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.