Педагогам хочуть змінити періодичність проходження сертифікації та збільшити термін дії сертифіката

Термін дії сертифіката хочуть збільшити з трьох до п’яти років.

Для громадського обговорення оприлюднили проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань сертифікації педагогічних працівників».

Проєкт акта розроблено на виконання підпункту 5 пункту 7 протоколу № 52 засідання Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 року, стосовно внесення змін до Положення про сертифікацію педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1190, та з урахуванням вимог Конституції України, законів України «Про освіту» і «Про повну загальну середню освіту».

Міністерство освіти і науки заявило, що прийняття проєкту акта обумовлене необхідністю усунення нормативної невідповідності між трирічним терміном дії сертифіката та п’ятирічним міжатестаційним періодом, що наразі призводить до надмірного адміністративного й психологічного навантаження на освітян через дублювання процедур оцінювання в межах одного циклу. Збільшення строку дії сертифіката до п’яти років дозволить синхронізувати процеси сертифікації та атестації, забезпечивши раціональне використання бюджетних і кадрових ресурсів. Окрім цього, запропоновані зміни спрямовані на реалізацію доручення Кабінету Міністрів України (протокол № 52 від 19.11.2025) щодо оптимізації видатків та підвищення результативності використання коштів державного бюджету, які спрямовуються на сертифікацію педагогічних працівників у сферах початкової та базової середньої освіти.

Метою проєкту акта є вдосконалення процедури сертифікації педагогічних працівників через узгодження строку дії сертифіката з міжатестаційним періодом та забезпечення раціонального використання бюджетних, кадрових і організаційних ресурсів у сфері освіти.

Проєктом акта пропонується внести зміни до законів України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту» в частині зміни періодичності проходження сертифікації педагогічними працівниками та збільшення терміну дії сертифіката з трьох до п’яти років за результатами її успішного проходження.

«Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту приймаються в електронній формі на e-mail: [email protected] до 17 квітня 2026 року у вигляді порівняльної таблиці із зазначенням змісту положення чинного акта законодавства та редакції відповідного положення проєкту акта, до якого надаються обґрунтовані правки», - заявили в МОН.

