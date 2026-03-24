Выплаты при гибели или инвалидности волонтеров: Комитет ВР выявил системные пробелы в законодательстве

Комитет по молодежи и спорту проанализировал выполнение законодательства о волонтерстве, выявил проблемы с выплатами помощи из-за несогласованности процедур и подтверждения статуса волонтеров и рекомендовал правительству подготовить соответствующие изменения.

Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта рассмотрел состояние выполнения Кабинетом Министров положений статьи 6 Закона Украины «О волонтерской деятельности».

Реализация данной нормы осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 19 августа 2015 года № 604, которое определяет порядок выплаты единовременной денежной помощи волонтерам или их семьям в случае гибели или инвалидности, полученной при оказании волонтерской помощи в районах боевых действий и мероприятий по обеспечению обороны и национальной безопасности Украины.

По информации Министерства по делам ветеранов Украины, в период с 2015 года по 1 января 2026 года межведомственной комиссией принято решение о назначении единовременной денежной помощи 5 лицам с инвалидностью и 20 семьям погибших (умерших) волонтеров. В то же время 19 лицам было отказано в назначении такой помощи.

Указанная единовременная денежная помощь выплачивается:

в случае гибели (смерти) волонтера — в размере 500 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц;

в случае установления волонтеру инвалидности I группы — 250 прожиточных минимумов;

в случае установления инвалидности II группы — 200 прожиточных минимумов;

в случае установления инвалидности III группы — 150 прожиточных минимумов.

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины совместно с благотворительными и общественными организациями, привлекающими волонтеров, изучило практические аспекты реализации постановления КМУ № 604 и сообщило, что представители этих организаций отмечают нерешенность вопроса надлежащей идентификации волонтеров, оказывающих помощь в районах проведения мероприятий по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в условиях военной агрессии российской федерации против Украины и/или другой страны против Украины.

Согласно статье 7 Закона Украины «О волонтерской деятельности», волонтер — это физическое лицо, которое добровольно осуществляет социально направленную некоммерческую деятельность путем оказания волонтерской помощи.

Волонтерами могут быть граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях и являющиеся дееспособными.

Волонтерская помощь предоставляется на базе организации или учреждения, привлекающего волонтеров, на основании договора о волонтерской деятельности или без него.

Волонтеры могут действовать индивидуально, при этом обязаны информировать получателей помощи о том, что они не сотрудничают с организациями, привлекающими волонтеров.

Министерство социальной политики отмечает, что отсутствие единого подхода к подтверждению статуса волонтера усложняет оформление деятельности, создает правовую неопределенность и ограничивает доступ к социальным гарантиям.

Министерство разработало проект государственной программы развития волонтерства до 2030 года, который направлен на согласование. После завершения процедур он будет подан на рассмотрение Кабмина.

Основными задачами проекта являются, в частности, внесение изменений в законодательство для содействия страхованию волонтеров организациями, которые их привлекают, в том числе с привлечением международного финансирования.

Также проект предусматривает создание и поддержку государством информационно-аналитической платформы совместно с общественными организациями и волонтерами, которая позволит:

публиковать информацию об организациях, привлекающих волонтеров (юридический адрес, отчеты, данные о руководителе, контакты и т.д.);

заключать типовые договоры о волонтерской деятельности;

осуществлять публичную верификацию опыта волонтерской деятельности.

Министерство социальной политики совместно с общественными организациями работает над созданием этой платформы: определяются функции, технические требования, этапы внедрения и интеграция с государственными реестрами.

Усиление поддержки волонтеров, работающих в зоне боевых действий, предлагается реализовать в рамках государственной программы до 2030 года и через создание данной платформы.

Комитет по вопросам молодежи и спорта отметил, что за 12 лет войны единовременную помощь получили лишь 5 волонтеров с инвалидностью и 20 семей погибших, что свидетельствует о несовершенстве правового регулирования, в частности подтверждения статуса волонтера. При этом отсутствуют предложения по внесению изменений в закон о волонтерской деятельности и постановление КМУ № 604.

Комитет рекомендовал Кабмину поручить Министерству социальной политики и Министерству по делам ветеранов:

до 1 июня 2026 года — проанализировать проблемы получения единовременной помощи волонтерами и семьями погибших;

до 1 июля 2026 года — подать предложения по изменению законодательства для усиления поддержки волонтеров в зоне боевых действий.

