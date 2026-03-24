От $10000 за оформление группы инвалидности: в Полтавской области разоблачили дельцов

В Полтавской области разоблачили врача и двух посредников.

В Полтавской области правоохранители разоблачили схему незаконного оформления групп инвалидности для военнообязанных. Сообщено о подозрении врачу-ортопеду — члену экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица, а также двум посредникам, передает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, один из посредников подыскивал мужчин, которые стремились избежать мобилизации, и получал от них деньги. В дальнейшем средства через другого участника передавались врачу для принятия «нужного» решения.

«Схема предусматривала поэтапную оплату. В 2025 году за подготовку медицинской документации один из клиентов передал 3 тыс. долларов США, а в марте 2026 года — еще 10 тыс. долларов США за установление группы инвалидности. Часть средств посредник оставлял себе, остальное распределяли между другими участниками», — заявили в ОГП.

После получения денег военнообязанному установили III группу инвалидности.

Врачу инкриминируют получение неправомерной выгоды, сопряженное с вымогательством, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Одному из сообщников — пособничество в получении неправомерной выгоды, другому — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения уполномоченным лицом.

