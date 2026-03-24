  В Украине

От $10000 за оформление группы инвалидности: в Полтавской области разоблачили дельцов

21:06, 24 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Полтавской области разоблачили врача и двух посредников.
От $10000 за оформление группы инвалидности: в Полтавской области разоблачили дельцов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Полтавской области правоохранители разоблачили схему незаконного оформления групп инвалидности для военнообязанных. Сообщено о подозрении врачу-ортопеду — члену экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица, а также двум посредникам, передает Офис Генерального прокурора.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, один из посредников подыскивал мужчин, которые стремились избежать мобилизации, и получал от них деньги. В дальнейшем средства через другого участника передавались врачу для принятия «нужного» решения.

«Схема предусматривала поэтапную оплату. В 2025 году за подготовку медицинской документации один из клиентов передал 3 тыс. долларов США, а в марте 2026 года — еще 10 тыс. долларов США за установление группы инвалидности. Часть средств посредник оставлял себе, остальное распределяли между другими участниками», — заявили в ОГП.

После получения денег военнообязанному установили III группу инвалидности.

Врачу инкриминируют получение неправомерной выгоды, сопряженное с вымогательством, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Одному из сообщников — пособничество в получении неправомерной выгоды, другому — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения уполномоченным лицом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ОГП прокуратура мобилизация отсрочка

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]