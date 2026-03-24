  1. В Україні

Від $10000 за оформлення групи інвалідності: на Полтавщині викрили ділків

21:06, 24 березня 2026
На Полтавщині викрито лікаря та двох посередників.
На Полтавщині правоохоронці викрили схему незаконного оформлення груп інвалідності для військовозобов’язаних. Повідомлено про підозру лікарю-ортопеду - члену експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, та двом посередникам, передає Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, один із посередників підшуковував чоловіків, які прагнули уникнути мобілізації, та отримував від них гроші. Надалі кошти через іншого учасника передавали лікарю для ухвалення «потрібного» рішення.

«Схема передбачала поетапну оплату. У 2025 році за підготовку медичної документації один із клієнтів передав 3 тис. доларів США, а в березні 2026 року - ще 10 тис. доларів США за встановлення групи інвалідності. Частину коштів посередник залишав собі, решту розподіляли між іншими учасниками», - заявили у ОГП.

Після одержання грошей військовозобов’язаному встановили ІІІ групу інвалідності.

Лікарю інкримінують одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Одному зі спільників - пособництво в одержанні неправомірної вигоди, іншому - одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення уповноваженою особою.

ОГП прокуратура мобілізація відстрочка

