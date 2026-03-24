  1. В Украине

В Ивано-Франковске в результате атаки РФ пострадал роддом

18:36, 24 марта 2026
Россияне пытались атаковать дроном одно из админзданий.
Фото: Руслан Марцинкив
В Ивано-Франковске 24 марта российские войска пытались «шахедом» атаковать одно из административных зданий. В домах взрывной волной выбило окна, в том числе и в родильном доме. Во время тревоги в подвальном помещении медучреждения принимали роды у двух женщин. Об этом в комментарии «Суспільному» сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

«Была попытка удара по одному из административных зданий. К сожалению, есть поврежденные окна, в частности родильного дома и окружающих зданий. В перинатальном центре все находились в укрытиях. Остались живы и невредимы», — сказал Марцинкив.

По его словам, во время тревоги в подвальном помещении медучреждения принимали роды у двух женщин.

Из городского бюджета людям будут компенсировать убытки, причиненные в результате атаки РФ, добавил городской голова.

На месте работают спасатели и соответствующие службы.

«К сожалению, видим, что враг бьет также и днем, пытается попасть в центральную часть города. Это — неподалеку от центра города была попытка удара», — добавил Марцинкив.

россия Украина Ивано-Франковск война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Кликнула – и присвоила 0,1 га: суд в Киеве раскрыл аферу с государственным земельным реєстром

Суд вынес приговор за незаконное оформление земельного участка, но без реального лишения свободы.

Госфинмониторинг: как Украина ищет «грязные» деньги за границей

В Госфинмониторинге объяснили, как работает международная финансовая разведка.

В Верховной Раде видят риски в возвращении выходных в праздничные дни во время войны, поскольку это ударит по бюджету

В Верховной Раде предупреждают, что возвращение выходных в праздничные дни и изменения в правилах отпусков для военных могут иметь как правовые, так и бюджетные последствия.

Доходы ФОП за 2025 год могут стать основанием для автоматического НДС с 2027-го

Правительство предлагает принудительную фискализацию для ФОП и регистрацию плательщиком НДС на основе данных за прошлые годы.

ВСП предлагает изменить основания дисциплинарной ответственности судей и усилить свою роль в бюджетном процессе

Высший совет правосудия инициирует ряд законодательных изменений, направленных на усиление независимости судебной власти и совершенствование механизмов ее функционирования.

