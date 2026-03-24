В Ивано-Франковске в результате атаки РФ пострадал роддом

Россияне пытались атаковать дроном одно из админзданий.

Фото: Руслан Марцинкив

В Ивано-Франковске 24 марта российские войска пытались «шахедом» атаковать одно из административных зданий. В домах взрывной волной выбило окна, в том числе и в родильном доме. Во время тревоги в подвальном помещении медучреждения принимали роды у двух женщин. Об этом в комментарии «Суспільному» сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

«Была попытка удара по одному из административных зданий. К сожалению, есть поврежденные окна, в частности родильного дома и окружающих зданий. В перинатальном центре все находились в укрытиях. Остались живы и невредимы», — сказал Марцинкив.

По его словам, во время тревоги в подвальном помещении медучреждения принимали роды у двух женщин.

Из городского бюджета людям будут компенсировать убытки, причиненные в результате атаки РФ, добавил городской голова.

На месте работают спасатели и соответствующие службы.

«К сожалению, видим, что враг бьет также и днем, пытается попасть в центральную часть города. Это — неподалеку от центра города была попытка удара», — добавил Марцинкив.

