В Івано-Франківську внаслідок атаки РФ постраждав пологовий будинок

Росіяни намагалися атакувати дроном одну з адмінбудівель.

В Івано-Франківську 24 березня російські війська намагалися «шахедом» атакувати одну з адміністративних будівель. У будинках вибуховою хвилею повибивало вікна, зокрема й у пологовому будинку. Під час тривоги у підвальному приміщенні медзакладу приймали пологи у двох жінок. Про це в коментарі «Суспільному» сказав міський голова Руслан Марцінків.

«Була спроба удару по одній із адміністративних будівель. На жаль, є пошкоджені вікна, зокрема, пологового будинку і довколишніх будівель. У перинатальному центрі всі були в укриттях. Залишилися живими й неушкодженими», — сказав Марцінків.

За його словами, під час тривоги у підвальному приміщенні медзакладу приймали пологи у двох жінок.

З міського бюджету людям компенсуватимуть збитки, завдані внаслідок атаки РФ, додав міський голова.

На місці працюють рятувальники та відповідні служби.

«На жаль, бачимо, що ворог б'є також і вдень, намагається поцілити в центральну частину міста. Це — неподалік від центру міста була спроба удару», — додав Марцінків.

