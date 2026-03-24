  1. В Україні

В Івано-Франківську внаслідок атаки РФ постраждав пологовий будинок

18:36, 24 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Росіяни намагалися атакувати дроном одну з адмінбудівель.
Фото: Руслан Марцінків
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Івано-Франківську 24 березня російські війська намагалися «шахедом» атакувати одну з адміністративних будівель. У будинках вибуховою хвилею повибивало вікна, зокрема й у пологовому будинку. Під час тривоги у підвальному приміщенні медзакладу приймали пологи у двох жінок. Про це в коментарі «Суспільному» сказав міський голова Руслан Марцінків.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Була спроба удару по одній із адміністративних будівель. На жаль, є пошкоджені вікна, зокрема, пологового будинку і довколишніх будівель. У перинатальному центрі всі були в укриттях. Залишилися живими й неушкодженими», — сказав Марцінків.

За його словами, під час тривоги у підвальному приміщенні медзакладу приймали пологи у двох жінок.

З міського бюджету людям компенсуватимуть збитки, завдані внаслідок атаки РФ, додав міський голова.

На місці працюють рятувальники та відповідні служби.

«На жаль, бачимо, що ворог б'є також і вдень, намагається поцілити в центральну частину міста. Це — неподалік від центру міста була спроба удару», — додав Марцінків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія Україна Івано-Франківськ війна

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]