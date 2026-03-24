Укрзализныця усиливает правила эвакуации пассажиров в пути из-за изменения тактики атак РФ

Укрзализныця изменила правила эвакуации пассажиров

Укрзализныця сообщила, что изменяет правила эвакуации пассажиров в пути из-за изменения тактики российских атак. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Враг все более прицельно охотится на железную дорогу. Десятки специалистов 24/7 следят за угрозами для каждого рейса в реальном времени и делают все возможное, чтобы эти угрозы минимизировать.

Впрочем, в случае атаки на поезд вагон не должен стать ловушкой — для этого и нужна эвакуация. Мы объявим ее только если будет существовать угроза рядом именно с вашим маршрутом», — заявили в компании.

Готовность

После получения сигнала от проводника о повышенной опасности:

немедленно подготовьтесь к эвакуации: оденьтесь, положите рядом документы и телефон;

оставайтесь на месте до указания проводника;

если вам или вашему ребенку понадобится помощь при выходе из вагона, сообщите об этом проводнику заранее;

Эвакуация

После безопасной остановки поезда, если проводник дает сигнал на эвакуацию:

не создавая давки и паники, покиньте вагон через ближайший выход;

чемоданы и габаритные вещи оставьте на местах;

помогите пассажирам, которые в этом нуждаются;

не прыгайте, не наступайте и не останавливайтесь на колее.

После выхода из вагона

быстро пройдите к укрытию (вас там не забудут при отправлении поезда) или на безопасное расстояние от вагона;

не скапливайтесь непосредственно возле поезда — он может быть целью;

рассредоточьтесь, но держите в поле зрения проводника в сигнальном жилете;

в случае взрывов поблизости — лягте на землю лицом вниз, рот держите открытым, закройте голову подручными вещами;

внимательно слушайте указания проводников или работников вокзала.

Возвращение в вагон

дождитесь указания — голосового, через мегафон или свистком — о завершении опасности;

если для возвращения в вагон нужно пересекать пути, делайте это внимательно и следите за встречными поездами.

