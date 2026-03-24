  В Украине

Укрзализныця усиливает правила эвакуации пассажиров в пути из-за изменения тактики атак РФ

19:42, 24 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Укрзализныця сообщила, что изменяет правила эвакуации пассажиров в пути из-за изменения тактики российских атак. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Враг все более прицельно охотится на железную дорогу. Десятки специалистов 24/7 следят за угрозами для каждого рейса в реальном времени и делают все возможное, чтобы эти угрозы минимизировать.

Впрочем, в случае атаки на поезд вагон не должен стать ловушкой — для этого и нужна эвакуация. Мы объявим ее только если будет существовать угроза рядом именно с вашим маршрутом», — заявили в компании.

Готовность

После получения сигнала от проводника о повышенной опасности:

  • немедленно подготовьтесь к эвакуации: оденьтесь, положите рядом документы и телефон;
  • оставайтесь на месте до указания проводника;
  • если вам или вашему ребенку понадобится помощь при выходе из вагона, сообщите об этом проводнику заранее;

Эвакуация

После безопасной остановки поезда, если проводник дает сигнал на эвакуацию:

  • не создавая давки и паники, покиньте вагон через ближайший выход;
  • чемоданы и габаритные вещи оставьте на местах;
  • помогите пассажирам, которые в этом нуждаются;
  • не прыгайте, не наступайте и не останавливайтесь на колее.

После выхода из вагона

  • быстро пройдите к укрытию (вас там не забудут при отправлении поезда) или на безопасное расстояние от вагона;
  • не скапливайтесь непосредственно возле поезда — он может быть целью;
  • рассредоточьтесь, но держите в поле зрения проводника в сигнальном жилете;
  • в случае взрывов поблизости — лягте на землю лицом вниз, рот держите открытым, закройте голову подручными вещами;
  • внимательно слушайте указания проводников или работников вокзала.

Возвращение в вагон

  • дождитесь указания — голосового, через мегафон или свистком — о завершении опасности;
  • если для возвращения в вагон нужно пересекать пути, делайте это внимательно и следите за встречными поездами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]