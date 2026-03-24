Укрзализныця усиливает правила эвакуации пассажиров в пути из-за изменения тактики атак РФ
Укрзализныця сообщила, что изменяет правила эвакуации пассажиров в пути из-за изменения тактики российских атак. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Враг все более прицельно охотится на железную дорогу. Десятки специалистов 24/7 следят за угрозами для каждого рейса в реальном времени и делают все возможное, чтобы эти угрозы минимизировать.
Впрочем, в случае атаки на поезд вагон не должен стать ловушкой — для этого и нужна эвакуация. Мы объявим ее только если будет существовать угроза рядом именно с вашим маршрутом», — заявили в компании.
Готовность
После получения сигнала от проводника о повышенной опасности:
- немедленно подготовьтесь к эвакуации: оденьтесь, положите рядом документы и телефон;
- оставайтесь на месте до указания проводника;
- если вам или вашему ребенку понадобится помощь при выходе из вагона, сообщите об этом проводнику заранее;
Эвакуация
После безопасной остановки поезда, если проводник дает сигнал на эвакуацию:
- не создавая давки и паники, покиньте вагон через ближайший выход;
- чемоданы и габаритные вещи оставьте на местах;
- помогите пассажирам, которые в этом нуждаются;
- не прыгайте, не наступайте и не останавливайтесь на колее.
После выхода из вагона
- быстро пройдите к укрытию (вас там не забудут при отправлении поезда) или на безопасное расстояние от вагона;
- не скапливайтесь непосредственно возле поезда — он может быть целью;
- рассредоточьтесь, но держите в поле зрения проводника в сигнальном жилете;
- в случае взрывов поблизости — лягте на землю лицом вниз, рот держите открытым, закройте голову подручными вещами;
- внимательно слушайте указания проводников или работников вокзала.
Возвращение в вагон
- дождитесь указания — голосового, через мегафон или свистком — о завершении опасности;
- если для возвращения в вагон нужно пересекать пути, делайте это внимательно и следите за встречными поездами.
