Укрзалізниця посилює правила евакуації пасажирів у дорозі через зміну тактики атак РФ
Укрзалізниця повідомила, що змінює правила евакуації пасажирів у дорозі через зміну тактики російських атак. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
«Ворог дедалі прицільніше полює на залізницю. Десятки спеціалістів 24/7 слідкують за загрозами для кожного рейсу в реальному часі та роблять усе можливе, щоб ці загрози мінімізувати.
Втім, у випадку атаки на поїзд вагон не має стати пасткою — для цього і потрібна евакуація. Ми оголосимо її тільки якщо існуватиме загроза поруч саме з вашим маршрутом», - заявили у компанії.
Готовність
Після отримання сигналу від провідника про підвищену небезпеку:
- негайно підготуйтеся до евакуації: вдягніться, покладіть поруч документи і телефон;
- залишайтеся на місці до вказівки провідника;
- якщо вам або вашій дитині потрібна буде допомога при виході з вагона, сповістіть про це провідника заздалегідь;
Евакуація
Після безпекової зупинки поїзда, якщо провідник дає сигнал на евакуацію:
- не створюючи тисняви та паніки, залиште вагон через найближчий вихід;
- валізи та габаритні речі залиште на місцях;
- допоможіть пасажирам, які цього потребують;
- не стрибайте, не наступайте та не зупиняйтесь на колії.
Після виходу з вагона
- швидко пройдіть до укриття (вас там не забудуть при відправці поїзда) або на безпечну відстань від вагона;
- не скупчуйтесь безпосередньо поблизу поїзда – він може бути мішенню;
- розосередьтесь, але тримайте в полі зору провідника у сигнальному жилеті;
- у разі вибухів поблизу – ляжте на землю обличчям вниз, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами;
- уважно слухайте вказівки провідників або вокзальників.
Повернення до вагона
- дочекайтесь вказівки – голосової, мегафоном або свистком – про завершення небезпеки;
- якщо для повернення до вагона треба перетинати колії, робіть це уважно і пильнуйте зустрічні поїзди.
