Укрзалізниця посилює правила евакуації пасажирів у дорозі через зміну тактики атак РФ

Укрзалізниця змінила правила евакуації пасажирів

Укрзалізниця повідомила, що змінює правила евакуації пасажирів у дорозі через зміну тактики російських атак. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Ворог дедалі прицільніше полює на залізницю. Десятки спеціалістів 24/7 слідкують за загрозами для кожного рейсу в реальному часі та роблять усе можливе, щоб ці загрози мінімізувати.

Втім, у випадку атаки на поїзд вагон не має стати пасткою — для цього і потрібна евакуація. Ми оголосимо її тільки якщо існуватиме загроза поруч саме з вашим маршрутом», - заявили у компанії.

Готовність

Після отримання сигналу від провідника про підвищену небезпеку:

негайно підготуйтеся до евакуації: вдягніться, покладіть поруч документи і телефон;

залишайтеся на місці до вказівки провідника;

якщо вам або вашій дитині потрібна буде допомога при виході з вагона, сповістіть про це провідника заздалегідь;

Евакуація

Після безпекової зупинки поїзда, якщо провідник дає сигнал на евакуацію:

не створюючи тисняви та паніки, залиште вагон через найближчий вихід;

валізи та габаритні речі залиште на місцях;

допоможіть пасажирам, які цього потребують;

не стрибайте, не наступайте та не зупиняйтесь на колії.

Після виходу з вагона

швидко пройдіть до укриття (вас там не забудуть при відправці поїзда) або на безпечну відстань від вагона;

не скупчуйтесь безпосередньо поблизу поїзда – він може бути мішенню;

розосередьтесь, але тримайте в полі зору провідника у сигнальному жилеті;

у разі вибухів поблизу – ляжте на землю обличчям вниз, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами;

уважно слухайте вказівки провідників або вокзальників.

Повернення до вагона

дочекайтесь вказівки – голосової, мегафоном або свистком – про завершення небезпеки;

якщо для повернення до вагона треба перетинати колії, робіть це уважно і пильнуйте зустрічні поїзди.

