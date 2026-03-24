Сергей Бабак: чтобы выполнить законодательство о повышении зарплат работникам образования, необходимо пересмотреть структуру оплаты труда педагогов

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций провел мониторинг оплаты труда педагогических работников учреждений общего среднего образования за январь 2026 года. О ключевых выводах и проблемах действующей модели оплаты труда педагогов рассказал глава Комитета Сергей Бабак.

По его словам, чтобы выполнить законодательство о повышении заработных плат учителям до уровня трех минимальных окладов, необходимо пересмотреть структуру оплаты труда педагогов.

«Проблема в самой структуре оплаты труда учителей. При действующей модели повышение до трех минимальных заработных плат никто не сможет выполнить», — отметил Сергей Бабак.

Как пояснил глава Комитета, нынешняя система предусматривает относительно небольшой базовый оклад и значительное количество надбавок, которые зависят от стажа, нагрузки и других факторов. В случае повышения базового оклада до уровня трех минимальных зарплат это автоматически приведет к пропорциональному росту всех надбавок.

В результате, по оценкам, общий уровень оплаты труда может достигнуть 60–80 тысяч гривен, что создаст дополнительную нагрузку на государственный бюджет в размере сотен миллиардов гривен.

В то же время, по словам Сергея Бабака, Комитет поддерживает повышение заработных плат педагогических работников: оно должно состояться на основе измененной сбалансированной модели.

Отдельно он обратил внимание на вопрос надбавок. С начала года произошло повышение зарплат учителей на 30%, однако, кроме базового оклада, в структуре зарплаты существуют различные надбавки: часть из них финансируется из местных бюджетов, другая — из образовательной субвенции.

При расчете формулы образовательной субвенции закладывается в среднем около 25% надбавки за престижность труда. В громадах с оптимизированной сетью учреждений образования и сбалансированной нагрузкой учителей этот уровень может составлять 25–30%.

В то же время в громадах, где по разным причинам сохраняются малокомплектные школы и классы с небольшим количеством учеников, возникают дисбалансы в финансировании. В таких случаях органы местного самоуправления вынуждены уменьшать надбавки, чтобы обеспечить выплаты всем педагогам.

При этом, как отметил глава Комитета, не всегда речь идет об объективных причинах.

«Нельзя однозначно сказать, что это сознательная манипуляция громад, хотя иногда такое случается. На последнем заседании мы проанализировали, что 120 громад, которые уменьшили надбавку за престижность, на самом деле имели достаточно средств на счетах для ее выплаты. Нужно разобраться по каждой из этих громад, почему надбавка не выплачивается», — пояснил Сергей Бабак.

Также он подчеркнул, что решение относительно уровня заработной платы педагогических работников принимает Кабинет Министров Украины. Парламентский Комитет в пределах своих полномочий и далее будет осуществлять контроль и реагировать на возможные нарушения.

Таким образом, ключевым вызовом остается прежде всего необходимость пересмотра самой структуры оплаты труда педагогов.

