Сергій Бабак: щоб виконати законодавство щодо підвищення зарплат освітянам, необхідно переглянути структуру оплати праці педагогів

Комітет з питань освіти, науки та інновацій провів моніторинг оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за січень 2026 року. Про ключові висновки та проблеми чинної моделі оплати праці освітян розповів голова Комітету Сергій Бабак.

За його словами, щоб виконати законодавство щодо підвищення заробітних плат учителям до рівня трьох мінімальних окладів, необхідно переглянути структуру оплати праці педагогів.

«Проблема у самій структурі оплати праці вчителів. За діючої моделі підвищення до трьох мінімальних заробітних плат ніхто не зможе виконати», — зазначив Сергій Бабак.

Як пояснив голова Комітету, нинішня система передбачає відносно невеликий базовий оклад і значну кількість надбавок, які залежать від стажу, навантаження та інших факторів. У разі підвищення базового окладу до рівня трьох мінімальних зарплат це автоматично призведе до пропорційного зростання всіх надбавок.

У результаті, за оцінками, загальний рівень оплати праці може сягнути 60–80 тисяч гривень, що створить додаткове навантаження на державний бюджет у розмірі сотень мільярдів гривень.

Водночас за словами Сергія Бабака, Комітет підтримує підвищення заробітних плат педагогічних працівників: воно має відбутися на основі зміненої збалансованої моделі.

Окремо він звернув увагу на питання надбавок. З початку року відбулося підвищення зарплат вчителів на 30%, однак, окрім базового окладу, у структурі зарплати існують різні надбавки: частина з них фінансується з місцевих бюджетів, інша — з освітньої субвенції.

Під час розрахунку формули освітньої субвенції закладається в середньому близько 25% надбавки за престижність праці. У громадах із оптимізованою мережею закладів освіти та збалансованим навантаженням учителів цей рівень може становити 25–30%.

Водночас у громадах, де з різних причин зберігаються малокомплектні школи та класи з невеликою кількістю учнів, виникають дисбаланси у фінансуванні. У таких випадках органи місцевого самоврядування змушені зменшувати надбавки, щоб забезпечити виплати всім педагогам.

При цьому, як зазначив голова Комітету, не завжди йдеться про об’єктивні причини.

«Не можна однозначно сказати, що це свідома маніпуляція громад, хоча інколи таке трапляється. На останньому засіданні ми проаналізували, що 120 громад, які зменшили надбавку за престижність, насправді мали достатньо коштів на рахунках для її виплати. Потрібно розібратися по кожній із цих громад, чому надбавка не виплачується», — пояснив Сергій Бабак.

Також він наголосив, що рішення щодо рівня заробітної плати педагогічних працівників ухвалює Кабінет Міністрів України. Парламентський Комітет у межах своїх повноважень і надалі здійснюватиме контроль і реагуватиме на можливі порушення.

Таким чином, ключовим викликом залишається передусім необхідність перегляду самої структури оплати праці педагогів.

