Шмыгаль встретился с министром энергетики США Райтом— говорили о кредите в $1,4 миллиарда на восстановление

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время визита в США встретился со своим американским коллегой Крисом Райтом, и они обсудили возможность привлечения кредита в размере 1,4 миллиарда долларов от американской корпорации DFC.

По словам украинского чиновника, ключевой темой встречи стало состояние украинской энергосистемы после российских атак и определение приоритетов для ее восстановления.

Шмыгаль сообщил, что кредит планируют направить на обновление энергетического оборудования, в частности для добычи газа, а также на усиление сотрудничества с «Эксимбанком» США.

Отдельное внимание чиновники уделили наращиванию добычи нефти и газа в Украине с привлечением американского бизнеса. Шмыгаль представил перспективы развития Вертикального газового коридора и преимущества использования украинских подземных хранилищ газа. Также во время встречи обсудили развитие одесского терминала, который должен стать важным хабом для транспортировки нефти в европейские страны.

Кроме того, министр энергетики Украины проинформировал Криса Райта о переговорах с американскими компаниями по поиску альтернативных источников поставок дизельного топлива. Шмыгаль выразил надежду на поддержку этого вопроса со стороны администрации США и поблагодарил за недавнее решение выделить дополнительные 276 миллионов долларов на поддержку украинского энергосектора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.