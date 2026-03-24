Шмигаль зустрівся з міністром енергетики США Райтом — говорили про кредит у $1,4 мільярда на відновлення

Міністр енергетики України Денис Шмигаль під час візиту до США зустрівся зі своїм американським колегою Крісом Райтом і вони обговорили можливість залучення кредиту в розмірі 1,4 мільярда доларів від американської корпорації DFC.

За словами українського посадовця, ключовою темою зустрічі став стан української енергосистеми після російських атак та визначення пріоритетів для її відбудови.

Шмигаль сказав, що кредит планують спрямувати на оновлення енергетичного обладнання, зокрема, для видобутку газу, а також на посилення співпраці з «Ексімбанком» США.

Окрему увагу посадовці приділили нарощуванню видобутку нафти та газу в Україні із залученням американського бізнесу. Шмигаль представив перспективи розвитку Вертикального газового коридору та переваги використання українських підземних сховищ газу. Також під час зустрічі обговорили розвиток одеського термінала, який має стати важливим хабом для транспортування нафти до європейських країн.

Крім того, міністр енергетики України поінформував Кріса Райта про переговори з американськими компаніями щодо пошуку альтернативних джерел постачання дизельного пального. Шмигаль висловив сподівання на підтримку цього питання з боку адміністрації США та подякував за нещодавнє рішення виділити додаткові 276 мільйонів доларів на підтримку українського енергосектору.

