  В Україні

Шмигаль зустрівся з міністром енергетики США Райтом — говорили про кредит у $1,4 мільярда на відновлення

20:42, 24 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Шмигаль також представив перспективи розвитку Вертикального газового коридору та переваги використання українських підземних сховищ газу.
Шмигаль зустрівся з міністром енергетики США Райтом — говорили про кредит у $1,4 мільярда на відновлення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр енергетики України Денис Шмигаль під час візиту до США зустрівся зі своїм американським колегою Крісом Райтом і вони обговорили можливість залучення кредиту в розмірі 1,4 мільярда доларів від американської корпорації DFC.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами українського посадовця, ключовою темою зустрічі став стан української енергосистеми після російських атак та визначення пріоритетів для її відбудови.

Шмигаль сказав, що кредит планують спрямувати на оновлення енергетичного обладнання, зокрема, для видобутку газу, а також на посилення співпраці з «Ексімбанком» США.

Окрему увагу посадовці приділили нарощуванню видобутку нафти та газу в Україні із залученням американського бізнесу. Шмигаль представив перспективи розвитку Вертикального газового коридору та переваги використання українських підземних сховищ газу. Також під час зустрічі обговорили розвиток одеського термінала, який має стати важливим хабом для транспортування нафти до європейських країн.

Крім того, міністр енергетики України поінформував Кріса Райта про переговори з американськими компаніями щодо пошуку альтернативних джерел постачання дизельного пального. Шмигаль висловив сподівання на підтримку цього питання з боку адміністрації США та подякував за нещодавнє рішення виділити додаткові 276 мільйонів доларів на підтримку українського енергосектору.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]