Владимир Зеленский наградил государственными наградами сотни военнослужащих – указ

Президент Украины присвоил государственные награды нескольким сотням военнослужащих за мужество в защите государства и выполнение боевых задач.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №262/2026 о награждении государственными наградами Украины нескольких сотен военнослужащих. Соответствующий документ обнародован на официальном уровне.

Согласно указу, военные награждены за личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга.

В частности, наградой Президента Украины «Крест боевых заслуг» награждены два военных. Орден Богдана Хмельницкого II степени получил один военнослужащий, III степени — более двух десятков. Орденами «За мужество» I, II и III степеней отмечены десятки и сотни военных, значительная часть — посмертно.

Кроме того, военнослужащие награждены орденом Даниила Галицкого, медалями «За военную службу Украине», «Защитнику Отечества» и «За спасенную жизнь».

