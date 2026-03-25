Володимир Зеленський відзначив державними нагородами сотні військових – указ

10:36, 25 березня 2026
Президент України присвоїв державні нагороди кільком сотням військовослужбовців за мужність у захисті держави та виконання бойових завдань.
Володимир Зеленський відзначив державними нагородами сотні військових – указ
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №262/2026 про відзначення державними нагородами України кількох сотень військовослужбовців. Відповідний документ оприлюднено на офіційному рівні.

Згідно з указом, військових нагороджено за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

Зокрема, відзнакою Президента України «Хрест бойових заслуг» нагороджено двох військових. Орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня отримав один військовослужбовець, ІІІ ступеня — понад два десятки. Орденами «За мужність» І, ІІ та ІІІ ступенів відзначено десятки та сотні військових, значну частину — посмертно.

Крім того, військових нагороджено орденом Данила Галицького, медалями «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни» та «За врятоване життя».

військові указ Володимир Зеленський

