Стипендии олимпийцам, находящимся за границей более двух месяцев, – будут приостанавливать: подписан указ

В Украине меняют порядок выплаты стипендий олимпийцам.

Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 266/2026, которым внес изменения в Положение о государственных стипендиях чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр.

Согласно документу, уточнен порядок выплаты стипендий в случае пребывания спортсменов за границей. Теперь, если стипендиат выезжает на работу за пределы Украины или по другим причинам находится за границей более двух месяцев, выплата государственной стипендии будет приостановлена.

Выплаты будут возобновляться после возвращения спортсмена в Украину. Ответственным за это определено Министерство молодежи и спорта.

Также указ предусматривает, что порядок приостановления и возобновления выплат утверждается профильным министерством.

Документ вступил в силу с 24 марта.

