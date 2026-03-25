Стипендії олімпійцям, які за кордоном понад два місяці, – зупинятимуть: підписано указ

В Україні змінюють порядок виплати стипендій олімпійцям.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 266/2026, яким вніс зміни до Положення про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор.

Згідно з документом, уточнено порядок виплати стипендій у разі перебування спортсменів за кордоном. Відтепер, якщо стипендіат виїжджає на роботу за межі України або з інших причин перебуває за кордоном понад два місяці, виплату державної стипендії буде призупинено.

Виплати відновлюватимуть після повернення спортсмена в Україну. Відповідальним за це визначено Міністерство молоді та спорту.

Також указ передбачає, що порядок призупинення та відновлення виплат затверджується профільним міністерством.

Документ набирав чинності з 24 березня.

