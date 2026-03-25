Ремонтом дороги пробили дыру в бюджете – чиновников «Киевавтодора» будут судить за убыточный ремонт дорог на сумму 5 млн гривен

Должностные лица и инженер подрядной компании подделали протоколы испытаний, нанеся бюджету столицы ущерб почти на 5 млн грн.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц и инженера, которые нанесли столичному бюджету ущерб почти в 5 млн грн из-за некачественного ремонта дороги на ул. Павла Скоропадского. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Прокуроры установили, что между КК «Киевавтодор» и частной компанией был заключен договор подряда на ремонт участка дороги от ул. Тарасовской до ул. Василия Липкивского.

Главный инженер частного предприятия, осуществлявший технический надзор, внес в протоколы испытаний заведомо недостоверные сведения о качестве дорожного покрытия.

Начальник отдела КК «Киевавтодор» и еще один сотрудник коммунальной корпорации, зная о недостоверных данных в протоколах, заверили акты выполненных работ. На основании этих документов подрядчик получил оплату за некачественно выполненный ремонт.

В результате действий обвиняемых столичному бюджету нанесен ущерб в размере почти 5 млн грн.

Прокурор также направил в суд гражданский иск с целью взыскания с обвиняемых причиненного ущерба.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.