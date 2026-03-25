Латанням дороги зробили яму в бюджеті – судитимуть посадовців Київавтодору за збитковий ремонт доріг у 5 млн гривень

15:56, 25 березня 2026
Службові особи та інженер підрядної компанії підробили протоколи випробувань, завдавши бюджету столиці майже 5 млн грн збитків.
Латанням дороги зробили яму в бюджеті – судитимуть посадовців Київавтодору за збитковий ремонт доріг у 5 млн гривень
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо службових осіб та інженера, які завдали столичному бюджету майже 5 млн грн через неякісний ремонт дороги на вул. Павла Скоропадського. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Прокурори встановили, що між КК «Київавтодор» та приватною компанією був укладений договір підряду на ремонт ділянки дороги від вул. Тарасівської до вул. Василя Липківського.

Головний інженер приватного підприємства, який здійснював технічний нагляд, вніс до протоколів випробувань завідомо недостовірні відомості про якість дорожнього покриття.

Начальник відділу КК «Київавтодор» та ще один працівник комунальної корпорації, знаючи про недостовірні дані в протоколах, завізували акти виконаних робіт. На підставі цих документів підрядник отримав оплату за неякісно виконаний ремонт.

У результаті дій обвинувачених столичному бюджету завдано збитків на майже 5 млн грн.

Прокурор також скерував до суду цивільний позов з метою стягнення з обвинувачених завданої шкоди.

