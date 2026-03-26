В Соломенском райсуде Киева возможны задержки в регистрации почтовой корреспонденции

Соломенский районный суд города Киева заявил о возможных задержках в регистрации почтовой корреспонденции, которая поступает средствами электронной связи.

Соломенский районный суд города Киева сообщил, что из-за увеличения количества подачи документов в электронном виде через подсистему «Электронный суд» и электронную почту, а также в связи со сложной ситуацией в энергетической системе, периодическими (плановыми, экстренными) отключениями электроснабжения в городе Киеве, которые приводят к сбоям в работе серверного оборудования суда, сотрудники отдела документооборота, контроля и обеспечения рассмотрения обращений граждан (канцелярия) физически не успевают обрабатывать документы в день их поступления. Об этом говорится в заявлении суда.

«Руководством суда принимаются все возможные меры для ускорения регистрации, вместе с тем из-за неполной укомплектованности штата и его постоянной смены, что связано с низким уровнем оплаты труда и чрезмерной нагрузкой в суде, в настоящее время отсутствует возможность выделения дополнительных сотрудников для регистрации корреспонденции.

Учитывая указанное, просим вас при наличии возможности подавать документы в бумажном виде через канцелярию суда, а в случае направления средствами электронной связи осуществлять это, как минимум, за пять дней до заседания!

Приносим извинения за временные неудобства!», — заявили в суде.

