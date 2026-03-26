У Солом'янському райсуді Києва можливі затримки в реєстрації поштової кореспонденції

Солом'янський райсуд Києва заявив про можливі затримки в реєстрації поштової кореспонденції, яка надходить засобами електронного зв'язку.

Солом'янський районний суд міста Києва повідомив, що через зростання кількості подачі документів в електронному вигляді через підсистему «Електронний суд» та електронну пошту, а також, у зв’язку зі складною ситуацією в енергетичній системі, періодичних (планових, екстрених) відключень електропостачання в місті Києві, які призводять до збої в роботі серверного обладнання суду, працівники відділу документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (канцелярія) фізично не встигають обробляти документи в день їх надходження. Про це йдеться у заяві суду.

«Керівництвом суду вживаються всі можливі заходи для пришвидшення реєстрації, поряд з тим через неповну укомплектованість штату та постійною його зміною, що пов’язано з низьким рівнем оплати праці та надмірним навантаженням у суді наразі відсутня можливість виділення додаткових працівників для реєстрації кореспонденції.

Враховуючи зазначене, просимо вас при наявності можливості подавати документи в паперовому вигляді через канцелярію суду, а у разі направлення засобами електронного зв’язку здійснювати його, що найменше за п’ять днів до засідання!

Приносимо вибачення за тимчасові незручності!», - заявили у суді.

