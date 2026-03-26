На Закарпатье судью подозревают в доплатах за «фейковую» ученую степень

13:56, 26 марта 2026
В ГБР заявили, что с апреля 2017 года по октябрь 2025 года судья получил более 642 тыс. грн доплат за ученую степень на основании диплома доктора философии, который не соответствует требованиям украинского законодательства и не дает права на такие выплаты.
На Закарпатье судью подозревают в доплатах за «фейковую» ученую степень
Фото: ГБР
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении судье Великоберезнянского районного суда Закарпатской области, который в течение нескольких лет незаконно получал доплаты к зарплате за несуществующую ученую степень. Об этом информирует ГБР.

Следователи установили, что с апреля 2017 года по октябрь 2025 года судья получил более 642 тыс. грн доплат за ученую степень на основании диплома доктора философии, который не соответствует требованиям украинского законодательства и не дает права на такие выплаты.

Речь идет о дипломе, выданном одним из коммерческих вузов. Этот документ не является дипломом установленного образца, а Министерство образования и науки Украины не утверждало решение о присуждении ему ученой степени.

Судья знал, что не имеет законных оснований для получения доплаты, однако сознательно подал заявление об установлении доплаты за ученую степень, после чего ему назначили ежемесячную надбавку в размере 15% должностного оклада.

В результате Территориальное управление Государственной судебной администрации Украины в Закарпатской области безосновательно выплатило ему 642 689 грн.

Действия судьи квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины — мошенничество в особо крупных размерах.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде личного обязательства.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

В новом Гражданском кодексе проигнорировали устаревшую форму отчества — отказ не предусмотрели

Украинское законодательство до сих пор не допускает отсутствия отчества — даже когда отец юридически или фактически отсутствует.

Верховная Рада планирует изъять из УПК норму о публикации повесток в СМИ

Парламент инициирует цифровизацию процедуры in absentia, предлагая онлайн-публикацию единственным официальным источником вызова.

Для госслужащих установят «потолок» зарплат на уровне выплат рядового военнослужащего

Законопроект предусматривает повышение денежного обеспечения военнослужащих и введение на период военного положения ограничения максимальных зарплат в государственном секторе.

В Украине женщин ставят на воинский учет и объявляют в розыск в ТЦК — что решают суды

Инструкция для женщин: что делать, если вас незаконно внесли в реестр военнообязанных.

Новая система баллов определит график проверок бизнеса

Государство предлагает каждому аспекту деятельности предприятия присваивать определенное количество баллов.

