На Закарпатье судью подозревают в доплатах за «фейковую» ученую степень

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении судье Великоберезнянского районного суда Закарпатской области, который в течение нескольких лет незаконно получал доплаты к зарплате за несуществующую ученую степень. Об этом информирует ГБР.

Следователи установили, что с апреля 2017 года по октябрь 2025 года судья получил более 642 тыс. грн доплат за ученую степень на основании диплома доктора философии, который не соответствует требованиям украинского законодательства и не дает права на такие выплаты.

Речь идет о дипломе, выданном одним из коммерческих вузов. Этот документ не является дипломом установленного образца, а Министерство образования и науки Украины не утверждало решение о присуждении ему ученой степени.

Судья знал, что не имеет законных оснований для получения доплаты, однако сознательно подал заявление об установлении доплаты за ученую степень, после чего ему назначили ежемесячную надбавку в размере 15% должностного оклада.

В результате Территориальное управление Государственной судебной администрации Украины в Закарпатской области безосновательно выплатило ему 642 689 грн.

Действия судьи квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины — мошенничество в особо крупных размерах.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде личного обязательства.

