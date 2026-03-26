На Закарпатті суддю підозрюють у доплатах за «фейковий» науковий ступінь

13:56, 26 березня 2026
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру судді Великоберезнянського районного суду Закарпатської області, який протягом кількох років незаконно отримував доплати до зарплати за неіснуючий науковий ступінь. Про це інформує ДБР.

Слідчі встановили, що з квітня 2017 року по жовтень 2025 року суддя отримав понад 642 тис. грн доплат за науковий ступінь на підставі диплома доктора філософії, який не відповідає вимогам українського законодавства та не дає права на такі виплати.

Йдеться про диплом, виданий одним із комерційних вишів. Цей документ не є дипломом встановленого зразка, а Міністерство освіти і науки України не затверджувало рішення про присудження йому наукового ступеня.

Суддя знав, що не має законних підстав для отримання доплати, але свідомо подав заяву про встановлення доплати за науковий ступінь, після чого йому призначили щомісячну надбавку у розмірі 15% посадового окладу.

У результаті Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Закарпатській області безпідставно виплатило йому 642 689 грн.

Дії судді кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України — шахрайство в особливо великих розмірах.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.

