Как использовать жилищный ваучер и забронировать средства по программе «Жилье для ВПЛ из ВОТ» — разъяснение

18:35, 26 марта 2026
Для переселенцев, имеющих статус участника боевых действий или инвалидность вследствие войны, предусмотрено финансирование на приобретение жилья; в ближайшее время начнётся бронирование средств.
Как использовать жилищный ваучер и забронировать средства по программе «Жилье для ВПЛ из ВОТ» — разъяснение
В рамках программы «Восстановление», в частности ее компонента «Жилье для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий», ВПЛ, которые выехали с ВОТ и имеют статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, могут получить жилищный ваучер на сумму до 2 млн грн для приобретения собственного жилья. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

В ведомстве отмечают, что в ближайшее время станет доступно бронирование средств по ваучерам. Министерство развития общин и территорий объяснило, как работает этот механизм.

Что такое жилищный ваучер

Жилищный ваучер — это документ, подтверждающий гарантию государства профинансировать приобретение жилья в пределах определенной суммы. Он формируется автоматически после утверждения решения комиссии о предоставлении помощи и вносится в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Срок действия ваучера составляет 5 лет. Жилье, приобретенное по нему, нельзя отчуждать в течение этого же периода.

Как получить и забронировать средства

После принятия положительного решения ваучер появляется в приложении «Дія», где также подается заявка на бронирование средств. В дальнейшем такая возможность будет доступна и через портал «Дія», ЦНАП или нотариуса. Порядок финансирования определяется по дате и времени подачи заявки.

Чтобы воспользоваться средствами, необходимо подать заявление на бронирование через доступные каналы. После этого оператор программы — «Укрпочта» — проверяет наличие финансирования.

В случае его наличия в течение пяти дней поступает подтверждение бронирования. Если средств временно нет, заявка попадает в электронную очередь.

Как использовать ваучер

После подтверждения бронирования заявителю предоставляется 60 дней, чтобы заключить договор купли-продажи жилья у нотариуса. На этот период средства резервируются.

Ваучер можно использовать для:

  • приобретения квартиры или жилого дома;
  • инвестирования в строительство жилья;
  • внесения первого взноса по ипотеке;
  • частичного погашения жилищного кредита.

Возможно также совместное приобретение жилья несколькими получателями ваучеров.

Если планируется использование ваучера для ипотеки, сначала нужно обратиться в банк для согласования условий кредита, а затем оформлять договор у нотариуса. Средства перечисляются «Укрпочтой» на счет продавца или банка в соответствии с условиями договора.

Если в течение 60 дней договор не заключен, бронирование отменяется, а средства возвращаются в программу. Подать заявку можно повторно.

Финансирование программы

В государственном бюджете предусмотрено около 6,6 млрд грн на обеспечение жильем ВПЛ с временно оккупированных территорий.

Дополнительно программа будет частично финансироваться за счет займа Банка развития Совета Европы — около 80 млн евро (примерно 3,9 млрд грн).

Продолжается работа по привлечению дополнительного финансирования за счет бюджетных средств и международных партнеров.

Новый компонент программы «Восстановление» для ВПЛ из ВОТ начал работу 1 декабря 2025 года со стартом приема заявок на жилищные ваучеры.

