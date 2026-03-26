Як використати житловий ваучер та забронювати кошти за програмою Житло для ВПО з ТОТ – пояснення

18:35, 26 березня 2026
Для переселенців зі статусом учасника бойових дій або інвалідністю внаслідок війни передбачено фінансування на придбання житла, найближчим часом відкриється бронювання коштів.
У межах програми єВідновлення, зокрема її компоненту «Житло для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій», ВПО, які виїхали з ТОТ і мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, можуть отримати житловий ваучер на суму до 2 млн грн для придбання власного житла. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

У відомстві зазначають що найближчим часом стане доступним бронювання коштів за ваучерами. Міністерство розвитку громад та територій пояснило, як працює цей механізм.

Що таке житловий ваучер

Житловий ваучер — це документ, який підтверджує гарантію держави профінансувати придбання житла в межах визначеної суми. Він формується автоматично після затвердження рішення комісії про надання допомоги та вноситься до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Строк дії ваучера становить 5 років. Житло, придбане за ним, не можна відчужувати протягом цього ж періоду.

Як отримати та забронювати кошти

Після ухвалення позитивного рішення ваучер з’являється у застосунку «Дія», де також подається звернення на бронювання коштів. Надалі така можливість буде доступна і через портал «Дія», ЦНАП або нотаріуса. Черговість фінансування визначається за датою і часом подання заявки.

Щоб скористатися коштами, потрібно подати заяву на бронювання через доступні канали. Після цього оператор програми — «Укрпошта» — перевіряє наявність фінансування.

У разі його наявності протягом п’яти днів надходить підтвердження бронювання. Якщо коштів тимчасово немає, заявка потрапляє в електронну чергу.

Як використати ваучер

Після підтвердження бронювання заявнику надається 60 днів, щоб укласти договір купівлі житла у нотаріуса. На цей період кошти резервуються.

Ваучер можна використати для:

  • придбання квартири або житлового будинку;
  • інвестування в будівництво житла;
  • внесення першого внеску за іпотекою;
  • часткового погашення житлового кредиту.

Можливе також спільне придбання житла кількома отримувачами ваучерів.

Якщо планується використання ваучера для іпотеки, спочатку потрібно звернутися до банку для погодження умов кредиту, а потім оформлювати угоду у нотаріуса. Кошти перераховуються «Укрпоштою» на рахунок продавця або банку відповідно до умов договору.

Якщо протягом 60 днів угоду не укладено, бронювання скасовується, а кошти повертаються до програми. Подати заявку можна повторно.

Фінансування програми

У державному бюджеті передбачено близько 6,6 млрд грн на забезпечення житлом ВПО з тимчасово окупованих територій.

Додатково програму частково фінансуватимуть за рахунок позики Банку розвитку Ради Європи — близько 80 млн євро (приблизно 3,9 млрд грн).

Триває робота із залучення додаткового фінансування за рахунок бюджетних коштів та міжнародних партнерів.

Новий компонент програми єВідновлення для ВПО з ТОТ розпочав роботу 1 грудня 2025 року зі стартом прийому заявок на житлові ваучери.

