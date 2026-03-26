В ВСУ открыли более 2000 вакансий для IT-специалистов

В Силах обороны Украины запускают сеть цифровых специалистов на всех уровнях — от батальонов до Генштаба.

В Силах обороны Украины создают IT-вертикаль — сеть специалистов по цифровой трансформации на всех уровнях управления, от батальонов до Генштаба и Министерства обороны. Новые IT-специалисты в подразделениях будут отвечать за эффективность цифровых продуктов, их внедрение и масштабирование там, где это необходимо.

По данным Минобороны, на данный момент открыто более 2000 вакансий, на которые могут претендовать как действующие военнослужащие, так и гражданские IT-специалисты через мобилизацию или контракт. Подать заявку можно на сайте.

В каждом подразделении IT-специалист будет координировать внедрение цифровых решений, собирать обратную связь, понимать реальные потребности военных и инициировать изменения.

«Современная война — это не только оружие. Это данные и скорость принятия решений, которые дают технологическое преимущество на поле боя. Именно поэтому формируем системную IT-вертикаль. Для этого нужны люди, которые внедряют цифровые продукты и системы непосредственно в армии — на всех уровнях: от батальонов до командований», — отметил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Заместитель министра обороны по цифровому развитию Оксана Ферчук добавила, что IT-вертикаль позволит развивать сервисы через прямую связь на всех уровнях и станет «системой кровообращения», которая охватит всю армию.

В IT-сфере ищут руководителей подразделений цифровой трансформации, проектных менеджеров, аналитиков данных и бизнес-аналитиков, специалистов по сопровождению продукта и технической документации.

