У ЗСУ відкрили понад 2000 вакансій для IT-фахівців

У Силах оборони України запускають мережу цифрових спеціалістів на всіх рівнях — від батальйонів до Генштабу.

У Силах оборони України створюють IT-вертикаль — мережу спеціалістів із цифрової трансформації на всіх рівнях управління, від батальйонів до Генштабу та Міністерства оборони. Нові IT-фахівці в підрозділах відповідатимуть за ефективність цифрових продуктів, їхнє впровадження та масштабування там, де це необхідно.

За даними Міноборони, наразі відкрито понад 2000 вакансій, до яких можуть долучитися як чинні військовослужбовці, так і цивільні IT-фахівці через мобілізацію або контракт. Подати заявку можна на сайті.

У кожному підрозділі IT-фахівець координуватиме впровадження цифрових рішень, збирає зворотний зв’язок, розумітиме реальні потреби військових і ініціюватиме зміни.

«Сучасна війна — не лише про зброю. Це дані та швидкість рішень, які дають технологічну перевагу на полі бою. Саме тому формуємо системну IT-вертикаль. Для цього потрібні люди, які впроваджують цифрові продукти й системи безпосередньо у війську — на всіх рівнях: від батальйонів до командувань», — зазначив Міністр оборони України Михайло Федоров.

Заступник Міністра оборони з цифрового розвитку Оксана Ферчук додала, що IT-вертикаль дозволить розвивати сервіси через прямий зв’язок на всіх рівнях та стане «системою кровообігу», яка охопить усе військо.

До IT-вертикалі шукають керівників підрозділів цифрової трансформації, проектних менеджерів, аналітиків даних і бізнес-аналітиків, фахівців із супроводу продукту та технічних документів.

