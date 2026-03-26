У ЗСУ відкрили понад 2000 вакансій для IT-фахівців

21:55, 26 березня 2026
У Силах оборони України запускають мережу цифрових спеціалістів на всіх рівнях — від батальйонів до Генштабу.
У Силах оборони України створюють IT-вертикаль — мережу спеціалістів із цифрової трансформації на всіх рівнях управління, від батальйонів до Генштабу та Міністерства оборони. Нові IT-фахівці в підрозділах відповідатимуть за ефективність цифрових продуктів, їхнє впровадження та масштабування там, де це необхідно.

За даними Міноборони, наразі відкрито понад 2000 вакансій, до яких можуть долучитися як чинні військовослужбовці, так і цивільні IT-фахівці через мобілізацію або контракт. Подати заявку можна на сайті.

У кожному підрозділі IT-фахівець координуватиме впровадження цифрових рішень, збирає зворотний зв’язок, розумітиме реальні потреби військових і ініціюватиме зміни.

«Сучасна війна — не лише про зброю. Це дані та швидкість рішень, які дають технологічну перевагу на полі бою. Саме тому формуємо системну IT-вертикаль. Для цього потрібні люди, які впроваджують цифрові продукти й системи безпосередньо у війську — на всіх рівнях: від батальйонів до командувань», — зазначив Міністр оборони України Михайло Федоров.

Заступник Міністра оборони з цифрового розвитку Оксана Ферчук додала, що IT-вертикаль дозволить розвивати сервіси через прямий зв’язок на всіх рівнях та стане «системою кровообігу», яка охопить усе військо.

До IT-вертикалі шукають керівників підрозділів цифрової трансформації, проектних менеджерів, аналітиків даних і бізнес-аналітиків, фахівців із супроводу продукту та технічних документів.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Зарплати від 17 тисяч та бронювання 80% співробітників: звіт Служби судової охорони за 2025 рік

26 березня 2026 року Вища рада правосуддя заслухала звіт щодо діяльності Служби судової охорони.

Telegram хочуть зобов’язати розкривати структуру власності та джерела фінансування

Народні депутати пропонують змінити регулювання Telegram в Україні — від обов’язкового розкриття структури власності до обмежень для державного сектору.

Вища рада правосуддя поставила на паузу питання відставки судді Олега Суського через пріоритетну дисциплінарну скаргу

ВРП наголошує, що розгляд дисциплінарної скарги на дії судді є важливішим за його заяву про відставку

Парламентарі пропонують запровадити в Україні сімейне підприємництво та визнати його окремою формою зайнятості

У парламенті вважають, що  сімейне підприємництво сприятиме відновленню та розвитку економічного і людського потенціалів країни у повоєнний період

Два вироки ВАКС: чому Вища рада правосуддя залишила без розгляду заяву судді Геннадія Молібоги

Вища рада правосуддя відмовилася розглядати заяву про відставку судді Геннадія Молібоги.

