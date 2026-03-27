Днепровскому театру оперы и балета присвоили статус национального

В Международный день театра Президент присвоил Днепровскому театру оперы и балета статус национального.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 277/2026 о присвоении статуса национального Днепровскому театру оперы и балета.

Как отмечается в документе, соответствующее решение принято с учетом значительного вклада театра в развитие и популяризацию национального музыкального и хореографического искусства, а также его роли в процессах культурного возрождения Украины.

Согласно указу, Днепровский театр оперы и балета официально получает статус национального, а сам документ вступает в силу со дня его опубликования.

Указ подписан 26 марта в Международный день театра.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.