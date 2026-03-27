Дніпровському театру опери та балету надали статус національного

У Міжнародний день театру Президент надав Дніпровському театру опери та балету статус національного.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 277/2026 про надання статусу національного Дніпровському театру опери та балету.

Як зазначається в документі, відповідне рішення ухвалено з урахуванням вагомого внеску театру у розвиток і популяризацію національного музичного та хореографічного мистецтва, а також його ролі у процесах культурного відродження України.

Згідно з указом, Дніпровський театр опери та балету офіційно отримує статус національного, а сам документ набирає чинності з дня його опублікування.

Указ підписано 26 березня у Міжнародний день театру.

