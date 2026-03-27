  1. В Україні

Дніпровському театру опери та балету надали статус національного

22:36, 27 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Міжнародний день театру Президент надав Дніпровському театру опери та балету статус національного.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 277/2026 про надання статусу національного Дніпровському театру опери та балету.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначається в документі, відповідне рішення ухвалено з урахуванням вагомого внеску театру у розвиток і популяризацію національного музичного та хореографічного мистецтва, а також його ролі у процесах культурного відродження України.

Згідно з указом, Дніпровський театр опери та балету офіційно отримує статус національного, а сам документ набирає чинності з дня його опублікування.

Указ підписано 26 березня у Міжнародний день театру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна указ Володимир Зеленський культура

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]