Год не являлся в воинскую часть: апелляционный суд отказал Свидетелю Иеговы в освобождении из-под стражи

Ровенский апелляционный суд оставил под стражей Свидетеля Иеговы по делу о CЗЧ.

Ровенский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу защитника обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 407 УК Украины (самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявка вовремя на службу без уважительных причин в условиях военного положения).

Жалоба подана на определение следственного судьи местного суда, которым по ходатайству прокурора Ровенской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона обвиняемому продлен меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 мая 2026 года, сообщили в апелляционном суде.

Позиция защиты

Защитник указал, что обвиняемый не является субъектом инкриминируемого ему деяния, поскольку с октября 2004 года он является посвященным крещеным служителем Религиозного объединения Свидетелей Иеговы в Украине, поэтому его религиозные убеждения не позволяют проходить военную службу. В связи с этим он не подлежит призыву на военную службу по мобилизации и намерен воспользоваться правом на замену выполнения воинской обязанности альтернативной (невоенной) службой, гарантированным ч. 4 ст. 35 Конституции Украины.

Защитник просил отменить обжалуемое определение следственного судьи суда первой инстанции и принять новое, которым отказать в удовлетворении ходатайства прокурора о продлении обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае оставления меры пресечения в виде содержания под стражей он просил изменить решение суда первой инстанции и определить залог в размере 20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

В случае внесения залога — возложить на обвиняемого процессуальные обязанности: являться к следователю, прокурору, в суд по первому требованию; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт (паспорта) для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Позицию защитника из следственного изолятора с помощью видеоконференцсвязи поддержал обвиняемый.

Позиция прокурора и решение апелляционного суда

Прокурор возразил против удовлетворения апелляционной жалобы и отметил, что, несмотря на приказ о мобилизации и назначение на должность, военнообязанный в течение года не являлся в воинскую часть и не сообщал о месте проживания. В связи с этим существуют риски, предусмотренные статьей 177 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Прокурор добавил, что производство находится на начальной стадии рассмотрения, а содержание обвиняемого под стражей обеспечит выполнение возложенных на него процессуальных обязанностей.

Утверждения подозреваемого и его защитника о том, что он имеет постоянное место жительства, является мирным человеком и по религиозным убеждениям не может быть призван на военную службу в связи с принадлежностью к Религиозному объединению Свидетелей Иеговы, признаны необоснованными. Согласно постановлению Объединенной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда от 28 октября 2025 года, законодатель четко различает два вида военной службы: срочную военную службу и военную службу по призыву во время мобилизации. Если при призыве на срочную службу существует возможность заменить ее альтернативной службой в соответствии с Законом Украины «Об альтернативной (невоенной) службе», то при мобилизации такая возможность законом не предусмотрена.

Коллегия судей Ровенского апелляционного суда, учитывая актуальную практику Объединенной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, пришла к выводу, что в условиях полномасштабной агрессии государство имеет законную цель обеспечения обороны и может ограничивать возможность отказа от мобилизации по убеждениям. Такие ограничения признаны соразмерными с учетом угрозы существованию нации. Правовой режим военного положения является весомым основанием для обязательного выполнения воинской обязанности всеми гражданами Украины, в том числе Свидетелями Иеговы.

Суд апелляционной инстанции оставил определение следственного судьи местного суда без изменений, а апелляционную жалобу стороны защиты — без удовлетворения.

Определение Ровенского апелляционного суда будет действовать до 11 мая 2026 года и не подлежит обжалованию в кассационном порядке.

