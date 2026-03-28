Древние украшения из Украины пытались переслать за границу: таможенники показали находки, фото

07:54, 28 марта 2026
В посылках в США и Европу обнаружили 39 археологических артефактов разных эпох — от VIII до XX века.
Древние украшения из Украины пытались переслать за границу: таможенники показали находки, фото
Государственная таможенная служба сообщила о предотвращении незаконного вывоза за пределы страны 39 аутентичных археологических предметов, датированных VIII–XX веками.

Так, киевские таможенники обнаружили культурные ценности в международных почтовых отправлениях, которые направлялись в США, Францию и Италию. Отправителями были жители Харьковской, Ивано-Франковской и Винницкой областей.

Из-за признаков старины предметы передали на экспертизу в Национальный музей истории Украины. Специалисты подтвердили, что речь идет об аутентичных образцах салтово-маяцкой культуры, а также артефактах периодов Средневековья, Раннемодерного, Модерного и Новейшего времени на территории Украины.

Среди изъятого — бронзовые туалетные наборы VIII–X веков, 28 пуговиц IX–XVIII веков, личная печать XVIII века, три нательных крестика и пять бронзовых перстней со стеклянными вставками XIX–XX веков.

Эксперты признали все предметы культурной ценностью. Согласно законодательству, такие артефакты не могут находиться в частном обороте или вывозиться за границу без специального разрешения Министерства культуры Украины.

Поскольку соответствующих документов не было, таможенники изъяли находки. В настоящее время артефакты переданы на склад таможни.

