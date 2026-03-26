Третья мировая война уже идет и началась в Украине, — Кирилл Буданов

Глава ОП подчеркнул, что война идет уже давно, и прогнозировать её окончание пока невозможно.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Офиса Президента генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что нынешняя война в Украине является частью Третьей мировой войны.

Отвечая на вопросы журналистов, Буданов подчеркнул, что война уже идет и началась на территории Украины.

«Она уже давно идет», — сказал он. На уточнение, каким будет ее завершение, он добавил: «Посмотрим, это же война».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.