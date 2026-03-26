Третя світова війна вже йде і розпочалася в Україні, – Кирило Буданов

Керівник ОП наголосив, що війна йде давно, і прогнозувати її завершення наразі неможливо.

Керівник Офісу Президента генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що нинішня війна в Україні є частиною Третьої світової війни.

Відповідаючи на запитання журналістів, Буданов наголосив, що війна вже триває і почалася на території України.

«Вона вже давно йде», — сказав він. На уточнення, яким буде завершення, він додав: «Побачимо, це ж війна».

