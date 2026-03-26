Мужчина, открывший огонь полицейских в Одессе, был убит при задержании — он пытался отстреливаться, фото

45-летний мужчина скрывался в недостроенном здании в Одесской области.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области во время спецоперации правоохранителей погиб мужчина, открывший огонь по патрульным.

По информации полиции, мужчина не шел на контакт с переговорщиками и при задержании применил оружие против бойцов спецподразделения КОРД. В ответ правоохранители были вынуждены открыть огонь, чтобы прекратить угрозу их жизни.

Как сообщается, 45-летний одессит находился в розыске за нарушение правил военного учета. Во время проверки документов он открыл стрельбу из автомата по полицейским и скрылся на автомобиле.

Для его задержания в области была введена специальная полицейская операция. Впоследствии правоохранители установили местонахождение мужчины — он скрывался в недостроенном здании.

Во время переговоров с третьего этажа мужчина снова открыл огонь по полицейским. В ответ бойцы КОРД применили оружие. В результате стрелок погиб.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.