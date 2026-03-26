Чоловік, який відкрив вогонь поліцейських в Одесі, був вбитий при затриманні — він намагався відстрілюватися, фото

08:12, 26 березня 2026
45-річний чоловік переховувався у недобудованій будівлі в Одеській області.
фото: поліція
В Одеській області під час спецоперації правоохоронців загинув чоловік, який відкрив вогонь по патрульних.

За інформацією поліції, чоловік не йшов на контакт із перемовниками та під час затримання застосував зброю проти бійців спецпідрозділу КОРД. У відповідь правоохоронці були змушені відкрити вогонь, щоб припинити загрозу їхньому життю.

Як повідомляється, 45-річний одесит перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Під час перевірки документів він відкрив стрілянину з автомата по поліцейських і зник на автомобілі.

Для його затримання в області було введено спеціальну поліцейську операцію. Згодом правоохоронці встановили місце перебування чоловіка — він переховувався у недобудованій будівлі.

Під час перемовин з третього поверху чоловік знову відкрив вогонь по поліцейських. У відповідь бійці КОРД застосували зброю. У результаті стрілець загинув.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, в Одесі під час перевірки документів чоловік вистрілив у поліцейських, було введено спецоперацію для його затримання. 

поліція Одеса

