  1. В Украине

В Киеве аферист выманил у жены военнослужащего $5500 за «перевод» ее мужа в тыл

07:18, 28 марта 2026
Мужчина убедил женщину в возможности перевода, однако сам оказался дезертиром.
В Киеве перед судом предстанет злоумышленник, который обманул женщину, обещая ее мобилизованному мужу «службу в тылу». Об этом сообщает столичная полиция.

Установлено, что 37-летний киевлянин узнал о мобилизации мужа потерпевшей через свою жену, которая работает вместе с женщиной.

Злоумышленник сам инициировал встречу и во время общения убедил киевлянку, что якобы имеет необходимые связи среди военных и может поспособствовать переводу ее мужа в подразделение, расположенное вне зоны боевых действий.

Свои «услуги» он оценил в 5500 долларов. На следующий день фигурант получил от женщины обусловленную сумму средств, после чего прекратил выходить на связь.

Правоохранители установили местонахождение мужчины и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался военнослужащий, который самовольно оставил место службы.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное в условиях военного положения, а также по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины — самовольное оставление воинской части или места службы.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада планирует изъять из УПК норму о публикации повесток в СМИ

Парламент инициирует цифровизацию процедуры in absentia, предлагая онлайн-публикацию единственным официальным источником вызова.

Для госслужащих установят «потолок» зарплат на уровне выплат рядового военнослужащего

Законопроект предусматривает повышение денежного обеспечения военнослужащих и введение на период военного положения ограничения максимальных зарплат в государственном секторе.

В Украине женщин ставят на воинский учет и объявляют в розыск в ТЦК — что решают суды

Инструкция для женщин: что делать, если вас незаконно внесли в реестр военнообязанных.

Новая система баллов определит график проверок бизнеса

Государство предлагает каждому аспекту деятельности предприятия присваивать определенное количество баллов.

Мировое соглашение не блокирует алименты: Верховный Суд о приоритете интересов ребенка

Верховный Суд отметил, что мировое соглашение между родителями не исключает возможности взыскания алиментов, а ребенок не является стороной такого соглашения.

