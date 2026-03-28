В Киеве аферист выманил у жены военнослужащего $5500 за «перевод» ее мужа в тыл

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве перед судом предстанет злоумышленник, который обманул женщину, обещая ее мобилизованному мужу «службу в тылу». Об этом сообщает столичная полиция.

Установлено, что 37-летний киевлянин узнал о мобилизации мужа потерпевшей через свою жену, которая работает вместе с женщиной.

Злоумышленник сам инициировал встречу и во время общения убедил киевлянку, что якобы имеет необходимые связи среди военных и может поспособствовать переводу ее мужа в подразделение, расположенное вне зоны боевых действий.

Свои «услуги» он оценил в 5500 долларов. На следующий день фигурант получил от женщины обусловленную сумму средств, после чего прекратил выходить на связь.

Правоохранители установили местонахождение мужчины и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался военнослужащий, который самовольно оставил место службы.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное в условиях военного положения, а также по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины — самовольное оставление воинской части или места службы.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.