У Києві аферист виманив у дружини військового $5500 за «переведення» її чоловіка в тил

07:18, 28 березня 2026
Чоловік переконав жінку у можливості переведення, однак сам виявився дезертиром.
У Києві перед судом постане зловмисник, який ошукав жінку, обіцяючи її мобілізованому чоловіку «службу в тилу». Про це повідомляє столична поліція.

Встановлено, що 37-річний киянин дізнався про мобілізацію чоловіка потерпілої через свою дружину, яка працює разом із жінкою. 

Зловмисник сам ініціював зустріч та під час спілкування переконав киянку, що нібито має необхідні зв’язки серед військових і може посприяти переведенню її чоловіка до підрозділу, розташованого поза зоною бойових дій.

Свої «послуги» він оцінив у 5500 доларів. Наступного дня фігурант отримав від жінки обумовлену суму коштів, після чого припинив виходити на зв’язок.

Правоохоронці встановили місцезнаходження чоловіка та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився військовослужбовець, який самовільно залишив місце служби.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану та з ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України — самовільне залишення військової частини або місця служби.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

