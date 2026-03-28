Выплата компенсации за генератор — до 3 дней: Кабмин упростил правила и ускорил выплаты

Теперь оборудование можно устанавливать самостоятельно, а компенсацию выплачивают быстрее — что изменилось для домохозяйств.

Кабинет министров принял постановление №396, которой внес изменения в порядок предоставления финансовой государственной поддержки гражданам для установки систем автономного и резервного электроснабжения.

Речь идет о программе, которая позволяет частично компенсировать расходы или кредиты на оборудование — в частности генераторы и альтернативные источники энергии.

Что изменилось

Правительство уточнило термины и расширило возможности для получателей помощи: теперь в документах используется формулировка «оборудование автономного и резервного электропитания» вместо «систем».

Оборудование можно устанавливать:

самостоятельно;

или с привлечением специализированных компаний (это должно быть указано в кредитном договоре).

Введено понятие гибридной системы электроснабжения.

Какое оборудование подпадает под поддержку

Программа охватывает два основных пакета:

GB — гибридная система электроснабжения;

SGB — гибридная система плюс генератор (дизельный, бензиновый, газовый или двухтопливный).

В то же время правительство четко определило ограничения: поддержка не распространяется на установки, которые производят электроэнергию из солнца или ветра для продажи по «зеленому» тарифу.

Как определяется пакет помощи

Пакет (GB или SGB) определяется банком на основании документов, которые подает заемщик. Также уточнено, что генераторы могут использоваться:

как отдельное решение;

или как часть гибридной системы.

Компенсация: быстрее и проще

Правительство упростило процедуру выплат:

компенсация части кредита осуществляется в течение трех календарных дней после подтверждения покупки или установки оборудования;

для оформления достаточно общей суммы расходов без детальной разбивки работ.

Также уточнено, что для участия в программе достаточно факта приобретения или установки оборудования — требование обязательного ввода в эксплуатацию больше не является ключевым.

