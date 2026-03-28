Виплата компенсації за генератор — до 3 днів: Кабмін спростив правила і пришвидшив виплати
Кабінет міністр ухвалив постанову №396, якою вніс зміни до порядку надання фінансової державної підтримки громадянам для встановлення систем автономного та резервного електропостачання.
Йдеться про програму, що дозволяє частково компенсувати витрати або кредити на обладнання — зокрема генератори та альтернативні джерела енергії.
Що змінилося
Уряд уточнив терміни та розширив можливості для отримувачів допомоги: тепер у документах використовується формулювання «обладнання автономного та резервного електроживлення» замість «систем».
Обладнання можна встановлювати:
- самостійно;
- або із залученням спеціалізованих компаній (це має бути зазначено у кредитному договорі).
Введено поняття гібридної системи електропостачання.
Яке обладнання підпадає під підтримку
Програма охоплює два основні пакети:
- GB — гібридна система електропостачання;
- SGB — гібридна система плюс генератор (дизельний, бензиновий, газовий або двопаливний).
Водночас уряд чітко визначив обмеження: підтримка не поширюється на установки, що виробляють електроенергію з сонця або вітру для продажу за «зеленим» тарифом.
Як визначається пакет допомоги
Пакет (GB або SGB) встановлюється банком на основі документів, які подає позичальник. Також уточнено, що генератори можуть використовуватися:
- як окреме рішення;
- або як частина гібридної системи.
Компенсація: швидше і простіше
Уряд спростив процедуру виплат:
- компенсація частини кредиту здійснюється протягом трьох календарних днів після підтвердження покупки чи встановлення обладнання;
- для оформлення достатньо загальної суми витрат без детального розпису робіт.
Також уточнено, що для участі в програмі достатньо факту придбання або встановлення обладнання — вимога обов’язкового введення в експлуатацію більше не є ключовою.
