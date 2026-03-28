Виплата компенсації за генератор — до 3 днів: Кабмін спростив правила і пришвидшив виплати

Тепер обладнання можна встановлювати самостійно, а компенсацію виплачують швидше — що змінилося для домогосподарств.

Кабінет міністр ухвалив постанову №396, якою вніс зміни до порядку надання фінансової державної підтримки громадянам для встановлення систем автономного та резервного електропостачання.

Йдеться про програму, що дозволяє частково компенсувати витрати або кредити на обладнання — зокрема генератори та альтернативні джерела енергії.

Що змінилося

Уряд уточнив терміни та розширив можливості для отримувачів допомоги: тепер у документах використовується формулювання «обладнання автономного та резервного електроживлення» замість «систем».

Обладнання можна встановлювати:

самостійно;

або із залученням спеціалізованих компаній (це має бути зазначено у кредитному договорі).

Введено поняття гібридної системи електропостачання.

Яке обладнання підпадає під підтримку

Програма охоплює два основні пакети:

GB — гібридна система електропостачання;

SGB — гібридна система плюс генератор (дизельний, бензиновий, газовий або двопаливний).

Водночас уряд чітко визначив обмеження: підтримка не поширюється на установки, що виробляють електроенергію з сонця або вітру для продажу за «зеленим» тарифом.

Як визначається пакет допомоги

Пакет (GB або SGB) встановлюється банком на основі документів, які подає позичальник. Також уточнено, що генератори можуть використовуватися:

як окреме рішення;

або як частина гібридної системи.

Компенсація: швидше і простіше

Уряд спростив процедуру виплат:

компенсація частини кредиту здійснюється протягом трьох календарних днів після підтвердження покупки чи встановлення обладнання;

для оформлення достатньо загальної суми витрат без детального розпису робіт.

Також уточнено, що для участі в програмі достатньо факту придбання або встановлення обладнання — вимога обов’язкового введення в експлуатацію більше не є ключовою.

